Kilgi ja AS-i Pere maksejõuetuse süüasja asub taas vaagima riigikohus

Praeguses asjas süüdistati AS Pere (alates 20.09.2012 AS Lõuna Toiduainetetööstus) nõukogu liikmeid Kilki ja Raige äriühingu maksevõime olulise vähenemise põhjustamises ning Oolot sellele kaasaaitamises.

Maakohus jättis ringkonnakohtu hinnangul oma otsuses olulisele kaitseväitele vastamata. Nimelt leidsid kaitsjad, et antud asjas oli tegemist kontsernisiseste tehingutega, mille käigus emaühing andis oma vara üle 100-protsendilise osalusega äsja asutatud tütarühingule. See ei saanud mõjutada emaühingu varalist seisu, kuna emaühingule jäi kuuluma tütarühingu osalus, mille väärtus kasvab emaühingu poolt üleantava vara võrra. Maakohus selle väite osas aga seisukohta ei võtnud.

Kuna Pere Pagar OÜ osanikuks oli 100-protsendilise osalusega Lõuna Toiduainetetööstuse AS, siis nõustus ringkonnakohus kaitsjate seisukohaga, et tegemist oli kontserniga ehk ema- ja tütarettevõttega. Seega leidis kohus, et süüdistatavate tegevuses puudus kuriteokoosseis ning nad ei ole äriühingule kahjulikku lepingut sõlminud.