Eesti piimatootjad kahtlustavad leedukaid oma tootjate soosimises

Google'i kaardil on näha järjekorda Läti-Leedu piiril. Leedu kontrollib autojuhtide, teiste seas Eestist pärit piimaauto juhtide kehatemperatuuri. Eesti piimatootjad kahtlustavad, et vahepeal kilomeetrite pikkuseks veninud järjekord on kunstlikult loodud Leedu siseturu kaitseks Eesti ja Läti piima vastu.

«Kui Leedu turule jõuab Eestist iga päev 500 tonni toorpiima, siis paarsada (tonni) viivad nad ise Poola poole oma piima. Mille kvaliteet on oluliselt kehvem. Täna on olukord, kus Poolas ei vajata enam nii palju Leedu piima. See piim omakorda voolas tagasi Leedu turule,» selgitas olukorda Jõgevamaa põllumajandustootjate liidu juhatuse liige Raul Soodla.

Eesti ja Läti toorpiima tootjad sõltuvad Leedu piimatööstusest. Kui sajad tonnid toorpiima üle piiri ei pääse, puuduvad siin võimalused sellise hulga muutmiseks juustuks või pulbriks.

«Peaaegu kolmandik meie igapäevasest piimatoodangust läheb töötlemiseks Leedu piimatööstustesse. See, et piiridel tõrgeteta kaubavahetus toimiks, on eluliselt tähtis meile,» ütles Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Maaeluminister Arvo Aller pidas nõu Leedu ministriga, kes kinnitas, et Leedu piimatööstus toimib ja piimatarned Eestist ning Lätist on vajalikud. Mingeid erisusi Lätile ega Eestile piiril ei tehta. Piiril toimub tavapärane kontroll.