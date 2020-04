Idufirmad: aeg on e-residentsusele uus hoog anda

Tellijale

Koroonakriis on uute e-residentide ja nende loodud ettevõtete arvu drastiliselt vähendanud. Ehkki e-residentsuse lahendus kõlab moodsalt ja nutikalt, tuleb välismaalasel kaarti saamiseks ja pangakonto avamiseks endiselt Eestisse kohapeale tulla ja tõestada, et ta ikkagi on see, kes ta väidab end üle võrgu olevat. Ajal, mil laevad ja lennukid ei sõida ja piirid on sisuliselt kinni, on see aga võimatu.