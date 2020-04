Kas halvim on möödas? Börsid rallivad teist päeva järjest

Ehkki USAs ja Suurbritannias prognoositakse, et alanud nädal saab olema kõige raskem, on börside tõusude taga uute nakatunute arvu kahanemine Itaalias ja Hispaanias. Need riigid on olnud kõige raskemas seisus.

«On keeruline eirata seisukohta, et asjad liiguvad paremuse suunas,» ütles The Wall Street Journalile varahaldusettevõtte Janus Henderson juht Paul O’Connor, kes hoiatas, et turud jäävad turbulentseks. «Investorite ajahorisonti lühendab teadmatus, mis tähendab peamiselt seda, et inimesed reageerivad sellele, mis on momendil nende nina ees,» lisas ta.