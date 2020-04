Eesti Õliühing tahab tanklates ravimeid müüma hakata

«Meie ettevõtted opereerivad kokku üle 130 ööpäevaringselt avatud tanklapoega, mis asuvad kõikides Eesti piirkondades. Tänases olukorras, kus on vaja tagada nii enim kasutatud käsimüügiravimite kättesaadavus kui ka inimeste sotsiaalne distantseerumine, annab tanklavõrk hea võimaluse suurendada märkimisväärselt Eesti inimestele esmaste ravimite kättesaadavust igal ajahetkel,» selgitas Õliühingu tegevjuht Mart Raamat pöördumise põhimõtet.

«Väga paljud ELi liikmesriigid on võimaldanud käsimüügiravimite müüki väljaspool apteeke ning leiame, et tänu hajutatud geograafilisele paiknemisele ning ööpäevaringsele lahtiolekule aitaksid tanklapoed märkimisväärselt kaasa käsimüügiravimite kättesaadavuse kasvule üle kogu Eesti. Loomulikult on tähtis müügiohutus ning seetõttu võivad ravimid meie nägemuses kättesaadavad olla ainult letimüügi kaudu,» selgitas Raamat Õliühingu ettepaneku sisu.