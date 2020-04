Airbnb kaasas miljard dollarit

Eile teatas Airbnb, et uuteks investoriteks on erakapitalifondid Silver Lake ja Sixth Street Partners.

«Ehkki majutustööstuse jaoks on praegune olukord selgelt väga keeruline, on soov reisida ja saada autentseid kogemusi endiselt fundamentaalne ja kestev,» ütles Silver Lake’i kaastegevjuht Egon Durban pressiteate vahendusel. Silver Lake oli enne üleminekut Microsoftile Skype’i omanik.

Aibnb plaanis minna börsile sel aastal ning mingil hetkel kaaluti noteerimist otse ilma aktsiate avaliku esmaemissioonita (IPOta). Eelmisel nädalal kirjutas Financial Times, et ettevõte alandas sisemiselt oma väärtust 16 protsenti, 26 miljardi dollarini, mis sisuliselt tähendab, et osalused hinnati selle võrra alla.

The New York Times kirjutab, et Airbnb on alustanud suurt kokkuhoiuprogrammi – külmutatud on uute töötajate värbamine, tõmmanud kokku turunduseelarve, mille maht on 800 miljonit dollarit ning märtsis alandati tippjuhtide palku.