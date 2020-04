Volkswageni juht: sisepõlemismootoritel on pikem tulevik kui enamik inimesi arvab

«Sisepõlemismootorid jäävad kauemaks kui paljud inimesed arvavad,» ütles Rabe autouudiste veebile Autocar. Tema sõnul hakatakse üha rohkem kasutama sünteetilisi kütuseid, mis on valmistatud kas biomassist või muust toorainest. Praegu käivad uurimistööd e-kütuste, mida sünteesitakse looduslikest materjalidest ning mis ei emiteeri ei CO2 ega teisi kahjulikke aineid, valmistamiseks.

E-kütused on autotööstuse, teiste hulgas Volkswageni ja Bentkey huviorbiidis juba ammu, kuid seni on veel kütuse tootmisvalmiduseni jõudmiseks veel tükk aega.

«Meist saab e-kütuste kasutaja,» kinnitas Rabe. «Kui vaadata lennutööstust, siis seal on e-kütuste järele suur nõudmine, kuna lennukid ei saa minna elektrile, sest siis ei suuda nad Atlandi ookeani ületada,» lisas ta.

«Me võtame oma CO2 eesmärke väga tõsiselt ning saada CO2 käitumismudeliks, kuid see ei tähenda, et me sisepõlemismootorid välistame,» toonitas Rabe.