Tööstur saadab töötajad ilmselt terveks suveks koju

Palmse Mehaanikakoja juht Anti Puusepp rääkis, et praegu käib tehases töö täie hooga, kuna täidetakse varem võetud tellimusi. Sarnaselt kasvõi puitmajatootjatele nentis ka tema, et koroonaviirusest alguse saanud kriis jõuab töötlevasse tööstusse mõningase hilinemisega, umbes suve hakul. «Seda on juba praegu tunda, tellimuste juurdevool on kõvasti aeglustunud,» tunnistas ta.