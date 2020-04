Käte desovahendid on varasele kuum kaup

OG Elektra omanik Oleg Gross rääkis, et poodidest varastatakse hulgaliselt käte desinfitseerimiseks mõeldud vahendeid. «Neid saada ei ole. Varastamine on massiline, kaalume desinfitseerimisvahendid kettidega kinni panna,» lausus Gross.

Suurettevõtja sõnutsi on isikukaitsevahendite puhul puudus just desoainetest ja näomaskidest. Nädala alguses teatati politseile näiteks, et varem varguste eest karistatud 50-aastane mees oli varastanud Rakvere Kroonikeskuse keldrikorrusel tegutsevast kauplusest käte desinfitseerimisvahendi pudeli väärtusega 20 eurot. Politsei pidas mehe kinni.