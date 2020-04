Euroopa Liit eraldab väikestele ja keskmistele ettevõtetele kaheksa miljardit eurot

See võimaldab fondil anda eritagatisi, et motiveerida panku ja teisi laenuandjaid pakkuma likviidsust vähemalt 100 000 Euroopa väikesele ja keskmisele ettevõttele ning keskmise turukapitalisatsiooniga väikeettevõtjale, keda on tabanud koroonaviiruse pandeemia majanduslikud tagajärjed.

Koroonaviiruse pandeemia üks vahetu majanduslik tagajärg on väikeste ja keskmiste ettevõtete ootamatu likviidsuspuudus. Seepärast on neid vaja toetada, et nad suudaksid kriisi üle elada. Likviidsuskriisi olukorras ei ole pangad aga motiveeritud väikestele ja keskmistele raha laenama, sest tajutav risk on järsult suurenenud.