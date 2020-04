Eckerö tõi Finbo Cargo Tallinna-Helsingi liinile kaubalaevana, kaubavedu kasvab ka teistel

«Meil on hea meel, et saame oma kaubalaeva kasutusele võtta olukorras, kus reisijate liiklus on häiritud ning märkimisväärne osa kaubaveomahtudest on liinilt kadunud. Eriolukorra tõttu tegutseb MS Finbo Cargo praegu ainult kaubalaevana ning erandkorras sildub Muuga sadama asemel Tallinna Vanasadama A-terminalis,» ütles Eckerö Line’i tegevjuht Taru Keronen. Tema sõnul teeb Eckerö nüüd kahe laeva peale kokku kümme väljumist päevas, mis leevendab ajutist läbilaskevõime puudujääki Tallinna - Helsingi liinil.



Kaubaveod kasvasid märtsis ka Tallinki laevadel. Kokku oli tõus 7,7 protsenti, sellest Eesti-Soome liinidel 20 protsenti. Viking Line Eesti tegevjuht Inno Borodenko ütles, et täpseid märtsi arve tal veel pole, kuid kaubakäive on rahuldavalt sama. «Liinimeetrite täituvus on hea ja me oleme lähiminevikuga rahul, aprillis sõidab Tallinna-Helsingi liinil Gabriella, mis teeb argipäeviti järjekordade vähendamiseks kaks reisi,» kommenteeris Borodenko.