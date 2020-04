Meri kutsub, kuid eriolukorras tuleb veeliikluses olla eriti tähelepanelik

Algav väikelaevade navigatsioonihooaeg on eriolukorra tõttu eriline, mistõttu on põhjust mõned põhitõed üle korrata, rõhutavad meresõidu ohutuse ja järelevalvega tegelevad ametid. Veeteede ameti väike- ja siseveelaevade osakonna juhataja Andres Kõnd kinnitas, et nõuded laevade varustusele, kapteni pädevusele ja kainusele ning reisijate ohutuse tagamisele kehtivad endiselt. „Veendu paadi ja varustuse korrasolekus, jälgi ilmaolusid ning hinda realistlikult oma oskusi ja teadmisi. Seila selge peaga ja kanna päästevesti. Pane tähele teisi veeliiklejaid ja arvesta nendega, hoia keskkonda ja võta alati kaasa kasutusvalmis sidevahend,“ loetles Kõnd ameti igakevadisi meeldetuletusi.

Eriolukorras napib ressursse ka merel

Merel on mõnus, kuid navigatsioonihooaeg 2020 algab teistmoodi oludes. Seepärast tuleks hästi läbi mõelda, kas mereleminek on hetkel oluline ja ohutu endale ja teistele, rõhutas Kõnd. Eesti merealadel otsingu ja päästetööde eest vastutavale politsei- ja piirivalveametile on eriolukorra tõttu pandud kirjeldamatu hulk lisakohustusi. Ameti esindajad kinnitavad, et reservi on ja kõigega saadakse hakkama. Tegelikult võib vaid kujutleda, kui palju piirikontroll, karantiinivalve, liikumispiirangute ja teiste eriolukorra reeglite täitmise jälgimine PPA-le täiendavat koormust on tekitanud.

Vabatahtlik merepäästja Tauno Tähe. FOTO: Mailiis Ollino

Merepääste-ja mereabitöödel saab PPA abijõuna kasutada vastava koolituse läbinud ja tunnustatud vabatahtlikke. Vabatahtliku merepäästeüksuse päästja õigused ja kohustused on merel toimuva päästeoperatsiooni korral sarnased abipolitseiniku omadega maismaal. Eriolukorra tõttu on vabatahtlikud merepäästeühingud sel kevadel teatanud valmisolekust merepäästesündmustele reageerida kuu aega tavapärasest varem ehk juba aprilli algusest.

Abi saabumine võib viibida

Vabatahtlike merepäästjate võrgustik rajaneb tublidel missioonitundega inimestel, kuid keerulise olukorra tõttu võib juhtuda, et päästja vaevleb ise haiguse käes või asendab kusagil kedagi veel olulisemat. PPA ja vabatahtlike päästjate SAR üksused ning paadid võivad olla muude ülesannete tõttu hõivatud. Kopterid ehk lennutavad vältimatut abi vajavaid haigeid või meditsiinitöötajaid. Professionaalse abi saabumine loetud minutitega nagu tavaolukorra parimatel päevadel, ei ole eriolukorra ajal enesestmõistetavus. See võib võtta oluliselt kauem aega või halvemal juhul saabuda liiga hilja. Seepärast tasuks eriolukorras iga merelemineku puhul mõelda, kas see on vajalik ja oluline või saaks seda edasi lükata.

Väldi riske ja ole valmis