A. Le Coq võtab kasutusele täiendavad ohutusmeetmed

A. Le Coqi juhi Tarmo Noobi sõnul panustab ettevõte selle sammuga viirusevastasesse võitlusesse, tehes kõik, et tooted jõuaksid klientide koju võimalikult turvaliselt ja puutumatuna. Ta leiab, et praegu on tarbija jaoks kõige olulisem toodete ohutus ja puhtus, mis kaalub üles toote hinna ja välimuse.

«Meie tagame purkide puhtuse nii, et kõigepealt desinfitseerime need ultraviolettkiirguse tunnelis ja seejärel katame purgisuu fooliumiga, mis kaitseb tooteid poeriiulitel väliskeskkonna eest,» ütles Noop pressiteates.

Fooliumkatet ei lisata kuuspakkidesse ega kohvritesse pakitud toodetele, kuna need on juba topelt pakendatud ja poodides väliskeskkonna eest kaitstud.

Alates 16. märtsist on suletud A. Le Coqi õllemuuseum ja kingipood. Territooriumile on keelatud siseneda neil, kes ei ole otseselt seotud tehase tööga.

Töötajate vahetused logistika- ja tootmisüksustes on korraldatud selliselt, et ühes vahetuses puutuvad kokku vaid kindlad grupid ning vahetusevahelised kokkupuuted on viidud miinimumini. Strateegilised töökohad on kontoris paigutatud ühekaupa ruumidesse ja töötajatel soodustatakse kodus töötamiste võimalust.