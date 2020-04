Rauma laevatehas alustas Tallinki uue reisilaeva MyStar ehitust

Traditsiooniliselt tähistatakse uue laeva ehituse algust piduliku kiilu maha panekuga, tänapäevaste raudlaevade ajastul on see asendatud esimese terasplaadi töötlemise alustamisega. Eriolukorra tõttu ei olnud Rauma laevatehasel võimalik Tallinki uue laeva esimese terasplaadi lõikamise juurde kutsuda külalisi, kuid tseremoonia siiski toimus.

Tallinki juht Paavo Nõgene ei näinud midagi vastuolulist selles, et uue 250 miljonit eurot maksva laeva ehitust alustatakse ajal, mil kogu maailm on majanduskriisi algusfaasis. «Tulevikku tuleb ka täna edasi ehitada. Tallink ei ole riigilt küsinud tagastamatut abi. On suur vahe, kas oodatakse tagastamatut abi või laenu,» kommenteeris Nõgene. Ta lisas, et laevaehituse jätkumine on oluline ka töökohtade seisukohast, projektiga saavad Soome ja Eesti töötajad tööd 1500 inimtööaasta ulatuses. «Töökohtade säilitamine on täna väga oluline nii meile, kui meie partneritele,» kinnitas Nõgene.