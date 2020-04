Bellingshausen alustas Atlandi ületamist, kodusadam Kuressaare ootab süvendamist

Saaremaa Merispordi Seltsi (SMS) lipu all seilava Amiral Bellingshauseni kodusadam peaks olema Kuressaare, kuid sinna laeval tänavu veel asja pole. Kuressaare Jahisadama juhatuse liige Jaanis Prii ütles, et Kuressaare sadam ei suuda suure süvisega ekspeditsioonilaeva ilmselt niipea võõrustada, kuna sadam ja sissesõidukanal jäid omal ajal madalamaks kui projekteeritud ning otsust investeeringuks süvendustöödesse ei ole. Prii ütles, et teemat on vallavalitsusega mitu korda arutatud, kuid hetkel on kokkuleppele jõutud vaid sissesõidukanali hädapäraste puhastustööde tegemises. «Meri on kanalisse setteid kandnud, isegi senine suurim sügavus 2,5 on kohati päris kahtlane. Saime vee erikasutusloa kanali hädavajalikuks puhastuseks, see hange on vallavalitsuses töös,» selgitas Prii.