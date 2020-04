Energiaettevõtted: Eesti-Soome gaasiühendust ähvardav seiskamine tooks kaasa miljonilised kahjud

Märtsi lõpus saatis AS Conexus Baltic Grid energiaettevõtetele teavituse, et kavatseb hakata rekonstrueerima Vireši-Tallinn gaasitoru, mis seiskab riikidevahelise gaasiühenduse Balticconnectori töö kogu maikuuks.

Energiaettevõtete ühispöördumises märgitakse, et firmad ei saa nõustuda AS Conexus Baltic Grid kavaga seisata niigi kriitilises majandusolukorras lühikese etteteatamisega Eesti ja Soome vaheline gaasiühendus Balticconnector kogu maikuuks.

«Oleme püüdnud heas usus Conexusega kokku leppida tööde parema ajastuse, kuid kahjuks tulemuseta. Seega kutsume süsteemihaldureid ning Läti valitsust leidma lahendus, et lükata plaanitud tööd aasta võrra edasi,» ütles pöördumise üks allkirjastajatest Elenger OY juhatuse liige Kalev Reiljan pressiteates. «Vastasel juhul on energiaettevõtted sunnitud esitama enam kui miljoni euro suuruse lisakulude tekkimise eest kahjunõude.»

Reiljani sõnul ei anna veidi enam kui kuuajaline etteteatamise aeg turuosalistele võimalust leida mõistliku hinnaga alternatiivseid tarneallikaid. «Gaasi müügilepingud sõlmitakse üldjuhul aastaks ning turuosalised on sellega oma plaanide tegemisel arvestanud,» lisas ta. «Samuti on eriolukorraga seoses kõikide riikide valitsused, ettevõtjad ning tarbijad erakordselt keerulises seisus ja lisakulud raskendavad olukorda veelgi.»

«Eesti süsteemihaldur Elering on teatanud püüdlusest ühendust väikses mahus tööle jätta, kuid teadmata tegevuse tulemuslikkust ja mõju ning arvestades, et ühenduse sulgemiseni jääb vähem kui kuu aega, ei saa me hetkel ka selle perspektiiviga arvestada,» sõnas Reiljan ja kinnitas, et ettevõtete kliendid olukorra tõttu gaasitarnetest ilma ei jää, tekkivate lisakulude nõue esitatakse süsteemihalduritele.