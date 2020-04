Lennundussektoril kulub taastumiseks aastaid

Terve rida lennukompaniisid, nagu näiteks United Airlines ja Air New Zealand on hoiatanud, et väljuvad kriisist väiksemana ning on kartus, et paljud neist ei ela kriisi üle.

«On tõenäoline, et kui me jõuame teisele poole pandeemiat, ei taastu turuolukord selliseks, nagu see oli aasta alguses,» ütles ForwardKeys president Olivier Ponti pressiteate vahendusel. «On võimalik, et terve rida lennukompaniisid läheb pankrotti ja nõudluse taastumiseks on vaja kahjumlikke allahindlusi,» lisas ta.

Forward Keys andmete kohaselt kukkus rahvusvaheliste lennukompaniides istekohtade arv ajavahemikus 30. märtsist kuni 5. aprillini kümne miljonini võrrelduna 44,2 miljoniga aasta tagasi.

Lennundusinfot pakkuva OAG hinnangul on kaotsi läinud mitme aasta kasv ning lennumahtude taastumine kestab 2022. või 2023. aastani. Cirium, mis on samuti lennuinfo pakkuja, ütles, et pool maailma lennukitest seisab, kirjutab Reuters.

«Samal ajal kui osa seismistest on ajutine, ei naase paljud lennukid teenindusse mitte kunagi,» kirjutas analüüsikeskuse Coven analüütik Helane Becker klientidele. «Usume, et kui me jõuame praeguse olukorraga võrreldes teisele poole, on lennundus täiesti teistsugune,» lisas ta.

«Valitsused peavad kindlustama, et lennukompaniidel oleks selle perioodi üleelamiseks piisavalt rahavoogusid,» ütles uudisteagentuurile Lennutranspordiassotsiatsiooni Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna asepresident Conrad Clifford. Tema sõnul peaks toetused hõlmama otsetoetusi, mis kergendavad laenukoormust ja laenugarantiisid ning ettevõtete võlakirjade tagatisi.