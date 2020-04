Stockmann taotleb saneerimist

Stockmanni tegevjuht Lauri Ratia teatas esmaspäeval avalduses, et koroonaviiruse pandeemia on mõjutanud oluliselt ettevõtte rahavoogu.

Hoolimata viimaste nädala tugevast juurdekasvust Stockmanni ja Lindexi veebipoodides ei suuda see asendada klientide hulga järsku kahanemist eriolukorra tõttu.

Stockmanni äri on ettevõtte nõukogu hinnangul elujõuline ja selle saab taastada, mistõttu on langetatud otsus taotleda firma saneerimist. Koroonaviirusel ja selle leviku tõttu kehtestatud piirangutel on jätkuvalt oluline mõju ettevõtte klientide hulgale ja rahavoole.