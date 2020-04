Börsid näevad tunneli lõpus valgust, nafta hind läks taas langusesse

USA aktsiaindeksi S&P 500 futuurid olid varahommikul enam kui kolmeprotsendilises plussis, Jaapani börsiindeks Nikkei kerkis umbes kaks protsenti ning Hongkongi börs tõusis veidi vähem. Hiina aktsiaturud on täna suletud.

Esimest korda langes eile surnute arv USA New Yorgi osariigis ehkki president Donald Trump hoiatas, et USAs on tulemas pandeemia väga kohutav faas. Itaalias oli eile enam kui kahe nädala väikseim surmade arv ning Hispaanias kahanes surmade arv kolmandat päeva järjest.

«Tunneli lõpus on valgus, aga tunnel on endiselt väga pikk,» kirjutas eile klientidele Itaalia suurpanga UniCredit peaökonomist Erik Nielsen.

«Oleme ikka veel optimistid, et administratsioon suudab viiruse kontrolli alla saada ning taasavada majanduse kas aprilli lõpus või mai alguses,» ütles Bloombergi televisioonile maaklerfirma Stifel Nicolaus peaökonomist Lindsey Piegza. «Kui läheb nii, suudame langust kontrollida ja juhtida seda depressiooni asemel retsessiooni,» lisas ta.

Ka USA asepresident Mike Pence ütles eile, et USA näeb terenduvat progressi, samal ajal aga hoiatas tervishoiuministeeriumi pressiesindaja, et eelseisvad nädalad saavad olema «meie Pearl Harbor».

Maailma aktsiturgude jaoks on reeglina oluline see, mis toimub USA börsidel.

«Kõik vaatavad USA aktsiate futuure,» ütles Financial Timesile investeerimispanga NatWest Markets makromajanduse vanemanalüütik Mansoor Mohi-uddin. «Kui futuurid kerkivad ajal, kui puhang on praegu kõige halvemas seisus, võib olla see hea märk,» lisas ta.

Nafta läks taas langusesse

Eelmise nädala lõpul võimsa tõusu teinud nafta hind läks täna taas suurde langusesse. Brenti nafta hind kukkus hommikul 4,3 protsenti, 32,66 dollarini, USA benchmark WTI kukkus 6,5 protsenti, 26,51 dollarini barrel.

Saudi Araabia ja Venemaa vahetasid nädalavahetusel omavahel teravusi, mis seadis kahtluse alla kahe riigi võimalused jõuda kokkuleppele naftatoodangu kärpimises.