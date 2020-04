Rauma laevatehases algab Tallinki uue laeva ehitus

MyStari ehitus algab traditsioonilise metalli lõikamisega, mis jääb esmakorselt suurema tseremooniata ning millest Tallink Grupp ise saab osa veebiülekande vahendusel.

«Maailm meie ümber on lühikese ajaga tundmatuseni muutunud, kõikjal ümberringi näeme ainult isolatsiooni, väljakutseid ja sulgemisi. Ka meie kontsern seisab silmitsi mitmete väljakutsetega, kuid samaaegselt ja tänaseid torme trotsides töötame me järjekindlalt selle nimel, et praegust olukorda seljatada ja jätkuvalt tuleviku nimel edasi pingutada,» ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene pressiteates.

«Üks tuleviku võtmeprojekte, millega me töötasime pikalt juba enne kriisi algust ning millesse oleme ettevõttena juba suurelt panustanud, on meie uue süstiklaeva MyStar ehitus. Olen tänulik, et meie kõigi jaoks vägagi keerulisel ajal, saame me siiski pöörata pilgud positiivsemasse tulevikku ja alustada selle projekti elluviimist koostöös meie pikaaegse koostööpartneri Rauma laevatehasega, tagades seeläbi ka ligikaudu 1500 inimtööaasta ulatuses tööd meie piirkonna jaoks vägagi olulises sektoris ning nii Eesti kui Soome töötajatele,» lisas ta.

Nõgene märkis, et praegu on näha selgemalt kui varem, mil määral meie riikide majandused sõltuvad kestlikest ja keskkonnasõbralikest laevadest ning kui olulised on majanduslikult elutähtsad kaubateed merel.

«Me oleme uhked, et saame alustada uue laeva MyStari ehitust koostöös meie olulise tellija Tallink Grupiga, kellega meid seob hea omavahelise koostöö kogemus. Üheskoos saame kujundada Soome ja Eesti vahelist laevanduse tööstusharu üha keskkonnasäästlikkumaks,» ütles Rauma laevatehase (RMC) juhatuse esimees Jyrki Heinimaa.

Uus laev, mis kasutab peamise kütusena veeldatud maagaasi, on varustatud tipptehnoloogia ja innovatsiooniliste lahendustega pardal ning vastab kõikidele praegustele ja teadaolevatele tulevastele emissiooninõuetele.

Raumas valmiva MyStari kütuseefektiivsust toetavad nii kaldaelektriseadmed kui ka Tallinna Tehnikaülikooliga arendatavad uuenduslikud Targa Autoteki lahendused, mis kiirendavad laadimist ja lossimist ning ühilduvad juba täna kasutusel olevate Targa Sadama rakendustega Tallinna Sadamas.