Sven Sester: sel juhul on rahandusminister esimene, kes tulud-kulud üle vaatab

«Ma pole nõus üheksakümnendate filosoofiaga – mida meil valitsuses esindab Isamaa –, et inimestel tuleb olla vaene, et mingitest kriisidest järjekordselt välja rabeleda,» ütles siseminister Mart Helme (EKRE) täna päeval.

«Nüüd ma saan aru, miks juhtivtöötajatele kogusummas kümnete tuhandete eurode ulatuses preemiaid maksti,» kirjutas Sven Sester sotsiaalmeedias.

Ta selgitas, et kaks kriisi (tänane ja aastatel 2008-2009) on erinevad, kuid ühiseks nimetajaks on neil see, et nad on mõlemad globaalsed. «Varasemasse kriisi minnes oli eelnenud tohutu majandusbuum ning kõik riigid vaatasid oma eelarved konservatiivselt üle. Kes konservatiivsemalt, kes vähem. Eestil oli veel lisaks ülemaailmsele kriisile soov ka eurotsooniga liituda,» märkis ära Sester, lisades, et see pani veel täiendava pinge peale kulude ja eelarve osas.

«Täna on ka globaalne kriis. Aga olukord teine. Riikide otsused on pannud majandused külmuma ja nii erasektoril, kui avalikul sektoril on kulud peal. Jah, nii Eesti, kui ka maailma tervikuna toetavad oma majandusi. Miljarditega,» tõdes ta.

Ta lisab juurde, et raha trükitakse keskselt juurde, riigid võtavad laene ning eelarve reeglid on jäetud ajutiselt kõrvale ja üritatakse leevendada majanduslangust. «Raha jagamisel tuleb aga lähtuda põhiprintsiipidest, et seda saab teha ajutiselt, ehk lühiajaliselt, seda saab teha vaid sihitatult, mitte laia käega kõigile ja seda peaks võimalusel tegema läbi käenduste, garantiide, laenude, maksepuhkuste jne,» mainis Sester, täiendades, et tuleb ka mõista, et seda ei saa teha pikaajaliselt, kuna kriis võib veel pikalt kesta, siis riigil tuleb vaadata oma tegevus üle.

«Kui tulubaas väheneb, siis erasektor teeb antud olukorras seda mida ikka tehakse, kui töötatakse oma rahaga - kärbib oma kulusid. Ja kui tahame olla vastutustundlikud, siis see tähendab sel juhul ka avaliku sektori kokkutõmbamist. Ning sel juhul peab olema rahandusminister esimene, kes tulud-kulud üle vaatab,» vastas Sester.