Tellijale

Aruandes on võetud kõikvõimalike kohtade külastatavuse arv ja seal viibitud aeg ning võrreldud neid tavapärasega. Tavapärane on selles ülevaates tänavu 3. jaanuari kuni 6. veebruari mediaan. Inimkeeli öeldes näiteks aeg, millest pool inimestest viibis sel ajavahemikul tööl rohkem ja pool vähem – või ostukeskuses või vabas õhus. Järelikult tasub arvestada sellegagi, et ilma muutumisel kevadisemaks on siin tõenäoliselt samuti mõningane roll. Aruanne kajastab olukorda märtsi viimase nädala alguseks.