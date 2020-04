Hotelliliit: seiskunud tööstusharust paistab, et lisaeelarve ei jää viimaseks

«Meie seis on nadi, aga sõnum ei ole vaid see, et eraldage lihtsalt rohkem raha. Loodame, et need vahendid jõuavad otse rohujuure tasandile – ettevõtjateni, sest kaudsete meetmete rakendumiseni ei vea paljud välja. Eesti turismisektoris oli enne kriisi tegev 3000 ettevõtet, kelle jaoks on loomulikult see 25 miljonit õrn lootus, kuid mitte lahendus,» sõnas Roose.