Riigilt suurtellimuse saanud maskitootja maksab miinimumilähedast palka

Esfil Tehno AS põhitegevuseks on üliefektiivsete lausriidest polümeersete mikro- ja nanokiududest filtermaterjalide väljatöötamine ja tootmine ning nendest toodete (respiraatorid, analüütilised lindid ja filtrid, separeerimismaterjalid ja teised tooted) valmistamine ja müük, seisab ülemöödunud aasta majandusaasta aruandes.

Firma juht ja omanik Vanuš Karapetjan märkis toona, et firma otsib uusi tooraine tarnijaid eesmärgiga vähendada toodangu omahinda. «Aktsiaselts müüb toodangut alalistele partneritele Euroopa Liidus, Eestis ja Venemaal. Ekspordi suurendamise eesmärgil peetakse läbirääkimisi teiste riikide ettevõtetega,» kirjutas Karapetjan aruandes.

Müügitulust ligi 260 000 eurot teeniti Eestis ja 256 000 Venemaal. Nii Bulgaarias, Slovakkias kui ka Tšehhis müüdi tooteid 20 000 kuni 30 000 euro väärtuses.

Ettevõtte käive oli 2018. aastal 622 170 eurot ehk 18,5 protsenti suurem kui aasta varem. Puhaskasum neljakordistus tunamullu 204 655 euroni.

Tegevusalade lõikes olid olulisemad tootegrupid mittekootud filtreerimis polümeersed materjalid, respiraatorid, analüütilised lindid ja filtrid.

Esfil Tehnos töötas nii 2018. kui ka 2017. aastal taandatuna täistööajale 21 inimest.

Kui 2018. aastal oli palgakulu 128 198 eurot ehk keskmine brutopalk moodustas 508,72 eurot, siis aasta varem oli palgakulu 121 170 eurot ja keskmine palk 480,83 eurot.

Alampalk oli neil aastatel vastavalt 500 ja 470 eurot (tänavu 1. jaaunarist 584 eurot). Firmal oli jaotamata kasumit 2018. aasta bilansipäeva seisuga ligi 1,14 miljonit eurot.

Esfil Tehno juhatuse esimees Araik Karapetjan ütles möödunud nädalal Põhjarannikule, et praegu on nende filtermaterjalide tootmises hõivatud ligikaudu 70 inimest, ent kavas on tööle võtta veel poolsada töötajat. Krediidiinfos pole veel andmeid selle kohta, mitu inimest firmas töötamise registri andmetel hõivatud olid.

«Palk on alates 600 eurost, ent kui inimene õpib kiiresti ning normi täitma hakkab, siis võib ta ka rohkem teenida,» kommenteeris ta. «Väljaõpe toimub kohapeal, mingeid erilisi oskusi või teadmisi selleks vaja pole, tavaliselt piisab nädalast. Töö on täpsust ja vaeva nõudev, seepärast sobib see eriti naistele, kuna nemad on kannatlikuma meelega.»

Praegu teeb Sillamäel tegutsev sertifitseeritud FFP3 maske tootev ettevõte ettevalmistusi toodangu kahekordistamiseks. Vajaliku tööjõu leidmiseks tehakse koostööd töötukassaga.

Pooleks aastaks sõlmitud lepingu maht on kuni 10 miljonit eurot ja sellel on kolm osapoolt: Esfil Tehno AS korraldab tootmise, Copowear OÜ logistika ning riigikantselei esindab riiki. Vajadusel lepingut pikendatakse.