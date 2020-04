Sõerd: erasektori koondamiste kõrval on riigil raha rikkalikult preemiaid maksta

«Jaak Madisonilt õige tähelepanek, kui ministeeriumides toimuvat premeerimist ja rahaga laiutamist kritiseerib. Valitsuse koostatud lisaeelarve ei sisalda mitte mingisuguseid kulude kokkuhoiumeetmeid,» kirjutab Sõerd sotsiaalmeedias. «Tänu sellele on ministeeriumidel piisavalt raha, et rikkalikult preemiaid maksta, samal ajal kui erasektoris on ulatuslikud palgakärped.»

«Riigieelarve on läbipaistmatu,» kritiseerib Sõerd. «Meenutagem, et eelmise, 2019. aasta riigieelarve vastuvõtmisel räägiti, et palgatõusuks anti lisaraha 2,5 protsenti. Nüüd on teada, et 2019. aastal tõusid tegelikult palgakulud avalikus sektoris ligi 10 protsenti.»

«Ka 2020. aasta riigieelarves on piisavalt võimalusi palgatõusudeks ja preemiate maksmiseks. Lisaeelarves kulude kärpeid paraku pole,» nendib Sõerd. «Lisaeelarve maht on üle 2,5 miljardi euro, aga seletuskirjast õnnestus leida vaid ühe kärpekoha. See on haridusministeeriumi real summas 6 miljonit eurot. Rahanduskomisjonis küsisin igaks juhuks üle, et mida see kärbe sisaldab. Vastus oli, et see on seletuskirja sattunud trükiviga!»