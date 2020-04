Välisministeerium aitab ettevõtetel raskustes ka võimalusi näha

Positiivse poole pealt on tekkinud vajadus toodete ja teenuste järele, millel varem suur turg puudus. Seda mitte ainult Eestis, vaid ka rahvusvaheliselt. Nii mõnegi idee jaoks võivad välisturgude vallutamise väljavaated olla praegu paremad kui kunagi varem. Desinfitseerijaid ja isikukaitsevahendeid pole ilmselt mõtet mainidagi, kuid iga ettevõte peaks proovima praegusele kriisile läheneda kui võimalusele ja väljakutsele.

Mitmel Eesti ettevõttel on juba olemas toode või teenus, mis praegusesse konteksti imehästi sobib. Nendeks on näiteks igasugused e-lahendused, mis vähendavad või kaotavad vajaduse inimkontakti järele.

Pea kõikides Eesti koolides olev eKool ning lasteaedades laialdaselt kasutusel olev Eliis on vaid mõned näited ettevõtetest, kelle jaoks on praegune aeg välisturgudele sisenemiseks eriti soodne ning kellele on selles tulnud appi ka välisministeeriumi äridiplomaatia büroo. Kvaliteetse distantsõppe väärtust mõistetakse lihtsalt palju paremini, kui see muutub hea võimaluse asemel hädavajalikuks.

On ka uuendajaid, kes on suutnud kiirelt oma lahendused ümber kujundada. Nii asus varasemaltki logistikajärjekordadega tegelev GoSwift kohe, kui piiride sulgemise tõttu tekkisid kaubaveos seisakud ja ummikud, pakkuma olukorrale vastavat teenust. Kaubaautod saavad GoSwifti abil vahetada piiril haagiseid nii, et näiteks ühest riigist tulev reka jätab haagise piirile ja teiselt poolt võtab selle üle teise riigi veok, ilma et oleks vaja piiri ületada. Piirivalveametnikel on rekade kohta info olemas ning piirile lastakse need autod, millel on kokkulepe, et teisest riigist tullakse vastu.

«Mõned autojuhid keelduvad praegu riski tõttu teise riiki minemast. Itaaliasse minevatele autojuhtidele on paljud ettevõtted teinud suisa ülesandeks, et nad ei tohi seal autoustki lahti teha,» selgitas GoSwifti müügijuht Madis Sassiad ja lisas, et ettevõtte lahenduse abil ei pea autojuhid end koroonakriisis ohtu seadma. Tema sõnul on huvi GoSwifti teenuse vastu Euroopas hetkel suur ning on lootust jõuda peagi ka esimeste lepinguteni.

Peamiselt sõjalisele standardile vastavaid välihaiglaid tootnud Semetron hakkas möödunud aastal veel enne koroonakriisi algust välja töötama tsiviileesmärgil kasutatavaid ja kiiresti paigaldatavaid kriisi- ja katastroofimeditsiini välihaiglaid. Üheks arenduseks on Nakkuskeskus, mille vastu on tekkinud koroona tulekuga väga suur huvi.

«Suuresti tänu välisministeeriumile ja kaitseministeeriumile on Semetroni vastu praegu väga suur huvi ja kontakte tuleb igalt poolt. Nõudlus on koroona tõttu suur, et tahetakse, et saatke see meile eile ja visake lennukiga alla,» kirjeldas Semetroni esindaja Margus Tsahkna piltlikult tekkinud olukorda. Isegi kui koroonakriis möödub, on Tsahkna sõnul riikideni jõudnud nüüd päriselt arusaamine, et nende võimekus sellise kriisiga tegeleda on lünklik ja enda valmisolekut soovitakse Semetroni abil parandada.

«See on suurepärane näide sellest, et kriisi ajal suudab Eesti riik käituda targalt ja pakkuda strateegilisi tooteid rahvusvahelistele organisatsioonidele ja riikidele. Kokkuvõttes toovad Eesti ettevõtted maksuraha ja töökohad Eestisse. Selle eest suur tänu välisministeeriumile,» sõnas Tsahkna.