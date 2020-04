Maailmamajanduse kiireim allakäik alates «suurest depressioonist»

USA majandusest kadus märtsi alguses 710 000 töökohta, mida oli analüütikute ootusest kõvasti rohkem ning mis lõpetas 113 kuud ehk üle üheksa aasta kestnud tööhõive kasvu Ameerika Ühendriikides.

USA numbrid tulid vahetult pärast teateid Euroopast, mille kohaselt on teenindussektori aktiivsus ja tuleviku väljavaade 20 aasta madalaimal tasemel, kirjutab Financial Times.

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juht Kristalina Georgieva on hoiatanud, et sellesarnast kriisi pole olnud ning koroonaviiruse pandeemia mõju majandusele on 2008. aasta finantskriisi omast tõenäoliselt suurem.

«[1945. aastal asutatud] IMFi ajaloo jooksul pole me kunagi tunnistanud maailmamajanduse seiskumist,» ütles Georgieva Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) korraldatud pressikonverentsil. «See on palju hullem kui ülemaailmne finantskriis.»

Analüütikute sõnul tulevad aprilli näitajad veel hullemad ning paljud ennustavad teiseks kvartaliks langust, mis ulatub mõlemal pool Atlandi ookeanit enam kui kümne protsendini.

Eurotsooni, Ühendkuningriigi ja Rootsi ostujuhtide indeksid (PMI) kukkusid umbes 20 punkti tasemelt (kus lõviosa ettevõtteid nägid majandusaktiivsust ja -tulevikku helgena) madalamale, kui see oli viimase finantskriisi süngematel päevadel.

Esimesena karantiini kuulutanud Itaalia PMI indeks oli 17,4 (50 tähistab punkti, kus aktiivsuse kasvu ja langust prognoosivaid ettevõtteid on võrdselt).

«On selge, et majandus langeb kiiremini kui kunagi varem (rahu ajal),» ütles Capital Economics'i analüütik Jack Allen-Reynolds.

Analüütikud on süngete näitajate tõttu kärpinud ülemaailmse majanduskasvu väljavaadet, mis märtsi alguses oli tänavuseks aastaks veel 3 protsenti. Bank of America ökonomistid on prognoose korduvalt korrigeerinud ning ootavad nüüd üleilmseks majanduslanguseks 2,7 protsenti, mis on «märgatavalt hullem 2008.-2009. aastate majandussurutisest».

Kuigi analüütikud ootasid töötuse kasvu, oli USA 10 miljonit töötukindlustuse avaldust märtsis oodatust tunduvalt rohkem.

Varahaldusfirma BlueBay peastrateeg David Riley sõnul kinnitavad näitajad, et USA ja maailmamajandus elab läbi lähiajaloo suurimat langust.

Kuigi valitsused ja keskpangad nii USAs kui ka Euroopas on reageerinud suurte stiimulpakettidega, ei suuda nad korvata karantiini hävitavat mõju majanduse kehvale olukorrale, mis ei parane enne viiruse leviku kontrolli alla saamist.

Samal ajal kui USA ja Euroopa valmistuvad veel keerulisemaks aprillikuuks, on kõikide pilgud suunatud Hiinale, et näha, kas suurriigi majandus põrkab kasvule pärast karantiini piirangute leevendamist.

Kuigi Hiina ettevõtete kindlustunne on paranenud, püsib maailma suurima riigi teenindava sektori väljavaade endiselt kehvem veebruari kuu tasemest, selgub Caixin'i uuringust.