Nafta hind tegi Putini sõnade peale järsu tõusu

Venemaa on valmis tegema koostööd Saudi Araabia ja Ühendriikidega naftatoodangu kärpimisel, ütles reedel Vene president Vladimir Putin.

«Putin ütles, et Venemaa on valmis selles küsimuses kokkulepeteks OPEC+ raamistikus ning koostööks Ameerika Ühendriikidega,» seisab Kremli avalduses.

«Me usume, et on hädavajalik kombineerida jõupingutusi, et tasakaalustada turgu ja vähendada toodangut.»