Ametiühing: praeguses kriisis pole õige töölepingu seadust muuta

«Käsunduslepingute sõlmimine teenindussektoris on tööandjate teadlik valik,» rääkis Pütsepp lisades, et paindlikkuse suurendamine kriisiolukorras ei motiveeri tööandjaid töötajatega korrektseid töölepinguid käsunduslepingute asemel sõlmima.

Olgugi, et töötajate ja tööandjate toetamiseks on valitsus vastu võetud rea meetmeid, tekitavad need jätkuvalt töötajate hulgas segadust. Töötajale pole teada, milliseks kujuneb tema töötasu järgnevatel kuudel. Näiteks on probleemiks see, et töötukassa poolt makstavalt palgahüvitiselt peab töötukassa tulumaksu kinni kogu summalt, võtmata arvesse maksuvaba tulu.