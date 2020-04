Eesti Post tahab raginal hindu tõsta

Eesti Posti juhatuse esimees Ansi Arumeel sõnul on kulud nelja aastaga, mil hindu viimane kord muudeti, niivõrd palju kasvanud, et hindu tuleb tõsta. «Samas on selle aja jooksul pidevalt suurenenud postiteenuse osutamisega seotud sisendkulud, näiteks palga- ja kütusekulud, mis moodustavad ligikaudu 80 protsenti meie püsikuludest,» ütles ta.