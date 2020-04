GALERII ⟩ Tallinna lennujaamas pargib palju lennukeid

Lennujaama suhtekorraldaja Jane Gridassov ütles, et praegu on lennujaamas suurusjärk 40 lennukit. «See hulk ei ole aga märgatavalt suurem, kui kriisieelsel ajal, seda peamiselt terminali äärde pargitud lennukite arvelt, kuid täpset statistikat me selle kohta ei pea,» selgitas ta.