Valitsus toetab lisaeelarvega laevandusettevõtteid

Veetransporti ei mõjuta liikumispiirangud piiridel ning eriolukorra ajal on toimunud see probleemideta. «Kuigi laevad saavad sõita, ei tähenda see laevandusettevõtjatele head majanduslikku olukorda. Praegune seis mõjutab kõiki reedereid olenemata reisi- või kaubalaevadest,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.