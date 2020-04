Eesti üks ihaldusväärsemaid tööandjaid kärbib palku

Tellijale

Kasiinotarkvara tootja Playtechi Eesti üksus kuulub rahvusvahelisse kontserni, mis on noteeritud Londoni börsil. Terve grupi kõige suurem juht Mor Weizer postitas eile Youtube’i pöördumise, kus andis teada, et rasked ajad nõuavad paraku ohverdusi – töötajate palka vähendatakse kuni viiendiku võrra. Need, kes teenivad rohkem, sealhulgas ta ise, saavadki kõige valusama laksu, ja neile, kes teenivad vähem, on löök protsentuaalselt kergem. Teatud piirist allapoole palk siiski ei lange.