Spetsialistid: veebipood on ettevõtte ellujäämise küsimus

Luminori e-kaubanduse tootejuht Jaan Sibul ütles, et need, kellel enne kriisi oli juba toimiv e-pood olemas, on praegu teistest selgelt paremas seisus. «Kuna praegune olukord püsib ilmselt päris pikka aega, siis neil, kellel veel pole e-poodi, on viimane aeg hakata seda tegema,» nentis Sibul.

Veebipoodi tehes on möödapääsmatu mõelda ka sellele, kuidas ostjad kauba eest maksta saavad. Sibula sõnu on maksesüsteeme erinevaid ja iga kaupmees peaks endale sobiva leidma. Alustaval ettevõtmisel, kus kulud juba eksisteerivad ja tulusid veel ei ole, on kulude madalal hoidmine oluline konkurentsiküsimus. Just sellepärast on Luminori e-kaubanduse portaali makselahendused kuni augusti lõpuni tasuta.

Luminori ärikliendipanganduse juht Marjan Savtšenko ütles, et praegune olukord muudab traditsioonilist kaubandust jäädavalt ja juba enne kriisi alanud e-kaubanduse võidukäik saab kõvasti hoogu juurde. «Kõigil, kellel on e-poed, näevad praegu e-kanalites korralikku mahtude kasvu. Reaalsus on ka see, et peale eriolukorda suureneb e-kaubanduse domineerimine veelgi,» rääkis Savtšenko. «Kindlasti tasub neil, kel e-poodi veel pole, selle loomisele mõelda,» lisas ta.

E-poe tegemisel on hästi oluline nii selle kasutajasõbralikkus kui nähtavus. Veebilehte loomist pakkuva VOOGi veebiseminaride projektijuht Mathias-Erik Tempel nentis, et kui füüsilised poed on ikkagi kinni, siis on veebis oma toodete müümine ja turundamine ainus päästerõngas. «Praegune olukord sunnib mõtlema, kuidas ma saan kiiresti ja efektiivselt oma tegevust jätkata, oma tooteid müüa. Juurde tulevad ka turundusküsimused ehk kuidas eristuda ja silma paista kasvava e-kaubanduse hulgas,» rääkis Tempel.

Tempeli sõnul ei pruugi veebilehe turundamine käia nii kiiresti ja lihtsalt, kui tihti soovitakse. «Tuleb läbi mõelda sotsiaalmeediategevused ja muud digiturunduse sammud,» selgitas ta. Tempel lisas, et efektiivne turundustöö käib käsikäes eduka müügiga ning üldjuhul kiiret efekti ühe päevaga ei saavutata, vaid see saavutatakse pigem pideva teadliku tegevusega.

Agentuuri Sviiter asutaja ja disainer Erkki Pung rõhutas veebipoe eristumise tähtsust, mis on oluline kogu aeg, kriisidest sõltumata. «Konkurents on e-kaubanduse turul viimase kahe nädalaga väga kõvasti kasvanud ja eristumine raskem,» nentis Pung, lisades, et peamine märksõna hea veebipoe juures on lihtsus, mis tähendab, et ostmisprotsessi saab läbi teha võimalikult väheste klikkidega.