Tallinna lennujaamast saab ainult kahte sihtkohta

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on liinilendudest siiski veel võimalik kolm korda nädalas lennata Lufthansaga Frankfurti ja Belaviaga Minski. «Samas võib olukord lennuliikluses kiiresti muutuda, mistõttu soovitame jälgida lennuinfot Tallinna lennujaama kodulehelt,» Pärgmäe.

Pärgmäe sõnul jätkab lennujaam ka kauba-, otsingu- ja päästetööde, meditsiini ning eriolukorraga seotud lendude teenindamist. «Keerulisel ajal ei tohi me unustada abivajajaid ning praeguses kriisiolukorras on meie roll toetada lende, mis on vajalikud kriisi üleelamiseks, nagu näiteks lennud isikukaitsevahendite transportimiseks,» rääkis Pärgmäe.