Viimased aastad mööda Kolgata teed käinud Baltika andis nädal tagasi teada, koroonakriis on drastiliselt langetanud rõivaste müüki ja viinud nad makseraskustesse. Seetõttu nähakse viimast õlekõrt saneerimismenetluse algatamises.

Rõivatootjat nõustab nina vee peale saamiseks Cobalti vandeadvokaat Annika Jaanson. Ehkki investorite usk Baltikasse on kukkunud kolinal (eelmisel reedel langes aktsia hind tervelt viiendiku – toim.), usub Jaanson, et Baltikat on võimalik päästa.