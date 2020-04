Ligi kritiseeris teravalt praegust rahandusministrit

«Ma ütlen, et rahandusministrit on vaja, kes tõesti langetab adekvaatseid otsuseid ja neid põhjendab. Peaministrit on vaja, kes annaks õigeid sõnumeid. Ma väidan, et tol ajal olid need olemas. Praegu on ajuti olemas peaminister, aga rahandusministrit ei ole. On kuluminister, kes püüab leida võimalikult paljusid huvigruppe, keda meelitada,» rääkis Ligi, kelle hinnangul süsteemset vaadet Helmel pole.