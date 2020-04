Ehitussektor saab lisaeelarvest 145 miljonit eurot

«Ehitussektor on oluline ja suure tööhõivega majandusvedur, mis aitab ka paljusid teisi sektoreid mõõnast välja. Seetõttu on riigipoolsed investeeringud hoonetesse ja rajatistesse praegu eriti olulised, et saaksime anda majanduslanguses sektorile kindlust juurde,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas pressiteates.