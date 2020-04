Tallinna korterimüüjad hakkasid hindu langetama

Terve märtsi müügis olnud korteritest on hind langenud igal kuuendal. «Mustamäel on selle ajaga odavnenud 22 protsenti aktiivses müügis olnud korteritest,» märkis LVM Kinnisvara juhataja Ingmar Saksing. «Ka Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas langevad pakkumishinnad, paremini peavad praegu vastu Kesklinna ja Kristiine korterid.»

Terve märtsi müügis olnud korterite pakkumishindu on selle aja jooksul kärbitud keskmiselt 1630 euro võrra. «Mustamäel on hinnakärped kõige sagedasemad, aga mitte kõige suuremad,» selgitas Saksing. «Tüüpiline kesklinna korter, mis on terve märtsikuu müügis olnud, on odavnenud ligi 3000 euro võrra, Mustamäel vaid 875 euro võrra.»