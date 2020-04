Tanklad lubavad peagi diislikütuse hinna alla tuua

Tellijale

Valitsus otsustas, et langetab diislikütuse aktsiisi 25 protsenti. See tähendab, et edaspidi on diislimaks sama, mis Leedus ja isegi väiksem kui Lätis. Tanklate postihinnad peaks puhtalt aktsiisimuudatuse tagajärjel kahanema 14,5 senti liitri pealt. Näiteks kui praegu maksab liiter diislikütust 1,249 eurot, siis peagi saab selle kätte 1,104 euroga.