Aktsiisikärbe aitab ärisid, kuid mitte tavalisi inimesi

Valitsus otsustas, et langetab diislikütuse aktsiisi 25 protsenti. See tähendab, et edaspidi on diislimaks sama, mis Leedus ja isegi väiksem kui Lätis. Tanklate postihinnad peaks puhtalt aktsiisimuudatuse tagajärjel kahanema 14,5 senti liitri pealt. Näiteks kui praegu maksab liiter diislikütust 1,249 eurot, siis peagi saab selle kätte 1,104 euroga.

Postimehega suhelnud tanklaketid eesotsas Circle Kga on lubanud, et kohe kui seadus riigikogus vastu võetakse, hinnad posti otsas ka langevad. «Mootorikütuseid hoiustatakse aktsiisilaos, mistõttu on eelmise aktsiisiga maksustatud vaid see kogus, mis muudatuse hetkel asub teenindus- ja automaatjaamade mahutites. Seetõttu saame kütusemüüjana reageerida aktsiisimaksu langetamisele väga kiirelt,» lubas Circle K Eesti peadirektor Kai Realo.

Sama lubas ka Alexela juht Aivo Adamson. «Alexela klientidele tähendaks diislikütuse aktsiisilangus tanklates 14,5 sendilist hinnalangust. Kinnitame, et kogu aktsiisilangusest tulenev hinnavõit tarbijani ka jõuab,» lubas Adamson.

Sai ja piim läheb odavamaks

Riigikogust öeldi Postimehele, et täna menetlusse võetud lisaeelarve peaks riigikogus esimesele lugemisele minema esmaspäeval. Eelnõu vastuvõtmiseks peab aga läbima kolm lugemist. Seega on praegu keeruline öelda, kuna võiksid diiselmootoriga autode omanikud tanklatesse odavamat kütust otsima minna. Arvestades, et eelnõuga on tuli takus, ei tohiks väga kaua aega minna.

Kõige õnnelikum on aktsiisilangetuse üle mõistagi transpordisektor, kelle jaoks oluline sisendkulu odavamaks muutub. «Väga hea otsus, mida oleme juba aasta või poolteist oodanud,» ütles Autoettevõtete liidu juht Villem Tori. Tema sõnul on tõenäoline, et Eesti autovedajad, kes varem odavamates naaberriikides paagi täis võtsid, tulevad tagasi kodumaale tankima. Ära ei tasu unustada ka kaudseid mõjusid – kui ühe olulise kulu ehk transporditeenuse hind on väiksem, võivad langeda teiste toodete, ka toidukaupade hinnad.

Eesti Õliühingu juht Mart Raamat rõhutas samuti, et eelkõige võidab transpordisektor. «Diislikütuse aktsiisimäära viimine Leedu tasemele on valitsuselt julge ja õige samm, mis kajastub kindlasti ka suurenevates tankimisnumbrites Eestis,» ütles ta. Teatavasti on Eesti kütusemüüjad viimastel nädalatel kurtnud, et kütuse müük on kahanenud enam kui kolmandiku võrra.

Leedu ikkagi odavam

Samas juhtis rahandusminister Martin Helme tähelepanu, et ainuüksi aktsiisilangetuse tagajärjel tanklate jaehinnad kasvõi Leeduga ei võrdsustu. «Leedus kehtib erinev biolisandi nõue ja samuti on Leedus oma nafta rafineerimistehas, kus müüakse kütust ka ilma vahendajateta,» rõhutas Helme. Aivo Adamson ütles samuti, et ehkki maksulangetus on tänuväärne, ei maksa luua illusioone, et kõik transpordifirmad on nipsust Eestis tagasi.

«Eratarbijate mahud kahanevad endiselt ja veoettevõtete otsused oma tarnepartnereid muuta võtavad ka kindlasti aega, ent aktsiisilangus loob siiski vajalikud eeldused meie oma transpordisektori püsimajäämiseks olemasolevas kriisis,» ütles Adamson.

Mart Raamat pidas negatiivseks seda, et valitsus jättis teiste mootorikütuste – bensiini, LPG – aktsiisi samale pulgale. «Kuna väga palju eraisikuid sõidab just bensiinimootoriga sõiduautodega, siis läheb antud aktsiisilangetus kahjuks neist mööda,» täheldas Raamat. «Samas vaadates kriisist taastumist oleks ka nende kütuste aktsiiside alandamine võimalus, kuidas suurendada Eesti inimeste tarbimisvõimet, aidates nii kaasa sisenõudluse kasvule, mis pikaajaliselt kindlasti tähtsaks majanduskasvu soodustavaks aspektiks osutub.»