Remedia piiritusetehas hakkas tootma käte desinfitseerijat SteriGel

SteriGel on alkoholil põhinev steriliseerimisvahend, mis on müügil neljaliitristes kanistrites ja mida saab ümber valada väiksematesse mahutitesse. Käte steriliseerimisvahend on vedelal kujul ja sisaldab 70 protsenti alkoholi. Ehkki desinfitseerimisvahendi alkoholisisaldus on kõrge, pole see näidustatud seespidiseks tarvitamiseks tulenevalt selles sisalduvatest tehnilistest lisaelementidest.