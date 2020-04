Meremeeste ametiühing vaidleb vastu Tallinki abipaketti kaasamisele

Ametiühingujuht Jüri Lember kirjutab oma pöördumises, et temani jõudnud kuulduste järgi võivad abipaketi meetmed kahjustada meremeeste sotsiaalseid tagatisi. Lember taunib, et ametiühingut ei kaasatud valitsuse ja Tallinki kriisiabi teemalistesse läbirääkimistesse.

Tallinki kommunikatsioonijuhi kinnitusel aga ei ole juttu olnud laevapere sotsiaalsete tagatiste muutmisest, vaid ettevõtte tasutud riigimaksude osalisest kompenseerimisest. Samuti kinnitab Tallink, et ettepanekut laevapere riigimaksukoormuse vähendamiseks ei tehtud kriisiajal. «Maksukoormuse vähendamise temaatika algatas Tallink Grupp vastavate ametkondadega juba kriisieelsel ajal, kuna see on Eesti laevanduse konkurentsivõime säilitamiseks oluline samm. Eesti, Läti, Soome ja Rootsi maksusüsteem ei saa olla liiga suurte erinevustega samal erialal töötavate töötajate vahel. Kriisiolukord on teema muutnud kiireloomuliseks ja vältimatuks, säilitamaks võimalikult suur hulk töökohti Eesti lipu all opereerivatel laevadel ning vältimaks masskoondamist ja olulist mahu vähenemist opereerivatel liinidel,» teatas Tallink oma vastulauses ametiühingule.