Reisikorraldajad: riik peaks hüvitama osa turistide massilise kojutoomise kuludest

Eesti reisikorraldajad on olnud sunnitud peatama kõik reisid perioodil 14.03 - 01.05.2020. Lisaks reiside tühistamisele tuli reisikorraldajatel vastavalt valitsuse korraldustele kõik välismaal viibivad turistid viivitamatult, st ennetähtaegselt koju tagasi tuua. Seejuures on reisifirmad pidanud kandma kõik eriolukorra ja tagasitoomisega tekkinud lisakulud.

TEZ Tour ja Novatours on enda jõu ja kuludega Eestisse tagasi toonud ligi 2000 turisti Egiptusest, Tenerifelt ja teistest maailma paikadest. Erakorralise tagasitoomise kulud ulatuvad mõlemal reisikorraldajal omasõnutsi ligi 700 000 euroni.

«14.03 pöördus majandus- ja taristuminister Taavi Aas kõikide reisiteenust pakkuvate ettevõtete poole tungiva palvega tuua kohe tagasi kõik välismaal viibivad kliendid hiljemalt kolmapäeva (18.03) hommikuks. Kui kõik inimesed olid Eestisse tagasi toodud, saime majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist kirja, kus seisab, et ministeeriumi õigusalane selgitus ei tähenda seaduse ainuõige tõlgenduse kehtestamist ja see ei ole ühelegi inimesele täitmiseks kohustuslik,» edastasid reisifirmad pressiteate vahendusel.

«Kas valitsus annab soovitusi või siiski korraldusi?» olid reisifirmad nõutud. Nende arusaam on, et kui riik annab korraldusi ja nimetab toimuvat «päästeoperatsiooniks» ja «evakueerimiseks», siis ei tohiks kogu materiaalne vastutus jääda ainult eraettevõtete õlgadele.

Riigi seisukoht: reisijate kojutoomine oli ettevõtete kohustus

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) avalike suhete nõunik Laura Laaster edastas, et nn päästeopretatsioon reisil olnud eestimaalaste kojutoomiseks oli vajalik, kuna koroonaviiruse levides asusid riigid väga kiiresti piire sulgema ja katkestasid transpordiühendused. Kujunenud olukord eeldaski paratamatult reisiettevõtjate kiiret tegutsemist, et tuua oma kliendid tagasi kodumaale, kuniks see veel võimalik oli.

«Mõistame, et ettevõtjatele on kujunenud olukord toonud kaasa kulusid, kuid tegemist on siiski reisikorraldaja kohustusega. Euroopa Liidu pakettreiside direktiivi kohaselt on juhul, kui pakettreis sisaldas reisijavedu, ka tagasireisi korraldamine reisikorraldaja kohustus. See kehtib kõigile EL-i reisikorraldajatele ning seda ka eriolukorras. Direktiivi nõuded on Eestis üle võetud turismi- ja võlaõigusseadusesse,» täpsustas Laaster.

Abi siiski osutatakse

Riik mõistab, et turismisektor on koroonaviirusest põhjustatud olukorras kannatanud suuri kahjusid ning seetõttu toetab MKM Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu turismisektorit 25 miljoni euroga, et kompenseerida ettevõtjate tõendatud kriisikahjusid. «Täpsemad toetusmeetme tingimused töötab EAS koos MKM-iga välja lähiajal, kindlasti kaasatakse nendesse aruteludesse ka erialaliidud,» lubas Laaster.