Kaks kolmandikku ettevõtjatest plaanib palka kärpida, ligi pool peab vastu ainult kuni kaks kuud

Koroonaviiruse puhangu tõttu kehtestatud eriolukorrast tingitud majanduskriisi mõju on tundnud neli ettevõtjat viiest. Ettevõtjatest 63 protsenti on juba kaalunud kokkuhoiuvõimalusi, sama suur osakaal kavatseb töötajate palka kärpida.

«Eriolukorrast mõtlemine on elanike ning ettevõtjate seas erinev – kui elanik unistab karantiini lõppemisest ja koos sõpradega restoranikülastusest, siis ettevõtjal ei ole kindlust, et ta kolme kuu pärast suudab samas restoranis toitlustusteenust enam pakkuda,» ütles Kantar Emori strateegiakonsultant Karin Preegel pressiteates.

Teravaimad kärped tööjõukulude osas on ees keskmise töötajate arvuga ettevõtetel: 75 protsenti küsitlusele vastanud 11–20 töötajaga firmadest plaanib töötajatel palka vähendada, 21–50 töötajaga ettevõtetest enam kui pooltes on oodata töötajate arvu vähendamist (60 protsenti) ja töötajate sundpuhkusele saatmist (52 protsenti).

Preegeli sõnul leidub suure osa teenindusettevõtete kõrval, kelle tegevus on täna piiratud ja kes on sunnitud vähendama püsikulusid, neidki, kes kriisist võidavad. «Küsitlusele vastanutest umbes viiendikku on enneolematu olukord pannud mõtlema tekkinud võimalustele, oluliselt on kasvanud pakkumised kontaktivabadele teenustele, ettevõtete tegevust näidatakse uute nurkade alt, rõhutatakse vastutustundlikkust ning kliendi mõistmist,» kommenteeris Preegel.