Eriolukorra mõju majandustegevusele tunneb 79 protsenti ettevõtetest

Kantar Emor küsis ettevõtjate käest eriolukorra mõju majandustegevusele ning uuris, millised on ettevõtjate hinnangud kriisi lahendamiseks astutud meetmetele. Enim on eriolukorrast tingitud liikumis- ja tegevuspiirangud kahju teinud majutus- ja toitlustusettevõtetele, kes moodustavad suure osa Eesti ettevõtlusmaastikust, teatas uuringufirma.

Uuringu kohaselt on ligi pooltel eriolukorras keeruline tegevust planeerida, lepinguid tühistatakse või lükatakse edasi ning puuduvad piisavad käibevahendid. Kolmandikku kõigist ettevõtetest puudutavad kehtestatud piirangud, mis ei võimalda tegevust jätkata.

«Need tulemused näitavad selgelt, et ettevõtete vastupidavus ning edukus kriisiolukorras sõltub kehtestatud meetmetest: kellele, mis tingimustes ning kui pikalt piirangud või toetused kehtestatakse,» sõnas Preegel.

Olukorra tõsidusest kõnelevad ka ettevõtete kriisi üleelamiseks plaanitud tegevused: 63 protsenti otsib tegevuses kokkuhoiukohti, vähendatakse tööjõukulusid ning lausa 28 protsenti plaanib ettevõtte tegevuse ajutiselt peatada. Ligi 5 protsenti ettevõtetest plaanib tegevuse üldse lõpetada. Teravaimad kärped tööjõukulude osas on ees keskmise töötajate arvuga ettevõtetel.

Preegeli sõnul leidub on neidki, kes kriisist võidavad. «Küsitlusele vastanutest umbes viiendikku on enneolematu olukord pannud mõtlema tekkinud võimalustele, oluliselt on kasvanud pakkumised kontaktivabadele teenustele, ettevõtete tegevust näidatakse uute nurkade alt, rõhutatakse vastutustundlikkust ning kliendi mõistmist.»