PPA jätab Haapsalu piirkonna merepäästetöö eest vastutama ainult vabatahtlikud

PPA mereturvalisuse grupi juhi Marge Kohtla sõnul korraldatakse kaldavõimekus ümber, et anda lisajõudu merealal tegutsevale laevastikule. «Kaugemal merealal toimuvatele juhtumitele ei reageeri ükski teine riigiasutus ega ka vabatahtlikud. Sellepärast asus politsei otsima võimalusi, kuidas tugevate vabatahtlike päästeühingute toega korraldada töö nii, et kalda lähistel turvalisus ei vähene, kuid saaksime laevastikku värvata vajaliku hulga inimesi, et merel patrullimist ja valmisolekut õnnetusteks suurendada,» ütles Kohtla.

Haapsalu piirkonnas võeti ümberkorraldused kaalumisele seetõttu, et seal on aastaringses valmisolekus tugevad vabatahtlike ühingud ning riik on süsteemselt nende võimekuse suurendamisse panustanud. Haapsalu piirkonna vabatahtlikel on vajalik varustus ja koolitatud inimesed merepäästesündmuste iseseisvaks lahendamiseks. Lisaks hakkab piirkonnas enam viibima PPA laevastik ning Kärdla politseijaoskonna merepäästeüksus. Seega on võimalik töö korraldada ümber nii, et ei muutu reageerimisaeg ja päästevõimekus ei vähene.