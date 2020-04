KFC brändi omanikfirma müüs 600 miljoni eest rämpsvõlakirju

Investorid jooksid võlakirjade peale tormi, mis lubas suurendada emissiooni mahtu 100 miljoni dollari võrra, 600 miljoni dollarini, kirjutab Financial Times.

Märtsi keskel sulges Yum umbes 7000 söögikohta, teiste hulgas 1000 Pizza Hut Express kohta USAs ja 900 KFC-d Suurbritannias. Grupil on üle maailma 50 000 söögikohta, millest peaaegu kõik opereerivad frantsiisilepingu ja litsentsi alusel.

Maailma suurimad ettevõtted, nagu legendaarse investori Warren Buffetti juhitud Berkshire Hathaway, meelelahutuskontsern ja ravimitootja Pfizer emiteerisid märtsikuus koroonaviiruse tagajärgede kaitseks rekordmahus kõrge investeerimisreitinguga võlakirju. Kõrgema riskiga võlakirjadest on investorid pigem hoidunud, sest kardetakse maksejõuetusi. Yumi kõrge intressimääraga võlakirjaemissioon oli esimene taoline alates 4. märtsist.

«Vaatame, kui kaua on aken avatud,» ütles majanduslehele varahaldusettevõtte Diamond Hill Capital Management portfellihaldur John McClain. «Me kindlasti ei usu, et torm on läbi,» lisas ta.