Kaupmehed: ajutisele tööseisakule jääb õige pea 25 000 inimest

«Meil on oluline roll regionaalse tööandjana – vähemalt iga kümnes inimene (10-13%) kõigis maakondades töötab kaubandusvaldkonnas. 92% kaubandusvaldkonna ettevõtetest on alla kümne töötajaga mikroettevõtted, aga ka riigi viis suurimat erasektori tööandjat on kaubandusettevõtted. Ainuüksi müüjaid on Eestis 29 000 inimest. Võrdluseks: kogu turismi ja majuttussektoris kokku töötab alla 17 000 inimese,» toonitas kaupmeeste liidu tegevjuht abi vajalikkust.