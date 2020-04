Töötukassa: menetleme hüvitise taotlusi laekumise järjekorras

«Töötukassa põhiline tegevus on praegu hüvitise väljamaksmiseks valmisoleku tagamine, saan kinnitada et väga lühikese aja jooksul on läinud kõik enam-vähem plaanipäraselt ja oleme õige pea avalduste vastuvõtmiseks valmis,» ütles töötukassa juht Meelis Paavel asutusteülesel pressikonverentil.

Küsimusele, kes võivad töötukassa poole pöörduda, vastas Paavel, et hüvitist taotleb tööandja oma töötajatele. «Oma loomult on see hüvitis, mille maksmise võtab töötukassa tööandjalt üle. Tööandja saab seda taotleda kõikidele töötajatele, kes on töötanud töölepingu alusel,» rääkis töötukassa juht.

«Täpset kuupäeva veel ei ütle, aga reedel kell 10 on meie töötajate poolt korraldatav seminar, kus räägime üle hüvitise saamise põhimõtted ja taotlemise protsessid,» lisas ta.

Selleks ajaks on töötukassa valmis teada andma, kuidas see kõik toimuma saab. «Tahame protsessi teha võimalikult lihtsaks taotlejale. Tugineme varasematele kogemustele: meeskond, kes ettevalmistamisega on tegelenud – analüütikud ja arendajad – on 30 inimese suurune, meil on piisavalt ressurssi ja tahtmist valmis saada,» ütles Paavel.

«Küsimuste tulv on suur, koondame need töötukassasse, valideerime, tõlgendame läbi, paneme töötukassa kodulehele korduma kippuvad küsimused välja. Seal on kõige värskem ja adekvaatsem info ja vastused nendele küsimustele. Tahan siin öelda ka seda, et kuna tegemist on väga kiiresti ellukutsutud meetmega, siis kahjuks ei jõua kõigile küsimustele vastata ja vastused jäävad selleks hetkeks, kui taotlused avanevad,» rääkis töötukassa juht.

Amet palub tööandjatel teha taotlemise hetkeks ettevalmistusi. «Oluline, et volitused oleks tehtud korda e-kaardil, inimene kes hakkab andmeid sisestama, oleks volitused olemas selleks hetkeks, kui võimalus tekib,» ütles Meelis Paavel.